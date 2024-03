Acireale, viola il divieto di avvicinamento alla ex e finisce in carcere

Viola il divieto di avvicinamento alla ex e finisce in carcere. Gli agenti del commissariato di Acireale, sono stati inviati in via Passo di Aci per dare esecuzione ad un’ordinanza con la quale il gip ha disposto l’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con la custodia cautelare in carcere, nei confronti di un 26enne pregiudicato.

L’uomo, sottoposto ai domiciliari per atti persecutori nei confronti della ex compagna, più volte era evaso dalla propria abitazione senza alcuna giustificazione plausibile. Una volta rintracciato, gli agenti lo hanno accompagnato nel carcere di Piazza Lanza di Catania.