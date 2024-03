Acireale, è morto don Nino Franco ex direttore dell’istituto diocesano di scienze religiose

Lutto nel mondo della Chiesa: è morto don Nino Franco, ex direttore dell’Istituto diocesano di scienze religiose Sant’Agostino di Acireale, assistente Fuci, docente di filosofia e teologia allo Studio Teologico San Paolo in Catania. Aveva 75 anni e il prossimo 21 aprile avrebbe compiuto 50 anni di vita sacerdotale.

Don Nino Franco, chi era

Don Antonino Franco fu ordinato presbitero il 21 aprile 1974 nella parrocchia S. Maria di Randazzo. Conseguì la laurea in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, l’8 novembre 1976, discutendo la tesi «Le riflessioni sul metodo sapienziale» di Alfonso Gratry. Ottenne, inoltre, la licenza in teologia, con specializzazione in teologia fondamentale, presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale a Milano, il 15 febbraio 1984: titolo della tesi «Fede e Teologia nel pensiero di M.- D. Chenu».

Iniziò il suo ministero a Milano dove dal 1974 al 1979 fu Assistente Spirituale all’Università Cattolica S. Cuore ed anche Assistente Ecclesiastico FUCI; in seguito Vicario In missione di Studio nella Parrocchia Saint Séverin – Paris V e dal 1980 al 1984 Cappellano del Pensionato Universitario Femminile «Casa della Studente» delle Suore di Maria Bambina- Milano. Divenne Assistente del Prof. Don Giuseppe Cristaldi alla Cattedra di Introduzione alla Teologia presso l’Università Cattolica del S. Cuore Milano dal 1980 al 1984.