Ciclista investito sulla strada statale 284 nel Catanese: è grave

Un ciclista 47enne si trova ricoverato, con prognosi riservata, all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato elitrasportato a seguito di un incidente avvenuto nella prima mattina di oggi (28 marzo). Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato a investito da un'auto cadendo rovinosamente a terra e riportando gravi ferite.

Il ciclista, di Maletto, stamattina, poco dopo le 6.30, sarebbe stato investito da una Citroen C3, guidata da un uomo di Adrano. L'incidente è avvenuto sulla Statale 284, in contrada Difesa Luna, all'altezza dello stadio comunale. L'autista dell'automezzo non si sarebbe accorto dell'arrivo della bicicletta, mentre si immetteva sulla Statale uscendo dallo svincolo dello stadio in direzione Catania. Il ciclista così sarebbe stato urtato lateralmente cadendo a terra al centro della carreggiata.

A seguito dell’impatto l'uomo ha perso i sensi. Lo stesso protagonista dell'incidente e altri automobilisti di passaggio si sono fermati per soccorrere il ferito e allertando i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 di Adrano, il cui personale, accertata la gravità delle ferite riportate dal malcapitato, ha richiesto l'immediato trasporto del ciclista mediante l’eliambulanza atterrata nell'elisuperficie, dove il ferito è stato trasportato dall’ambulanza.