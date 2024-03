Il fumo e le fiamme: paura in una casa di riposo ad Aci Sant'Antonio, i carabinieri evitano il peggio

Il fumo e le fiamme erano ben visibili dalla strada, ma nessuno se ne era ancora accorto. I carabinieri hanno evitato il peggio in una casa di riposo di Aci Sant'Antonio, dove un incendio è stato bloccato appena in tempo. I militari erano infatti di passaggio in via Marchese di Casalotto e hanno notato l'alta colonna di fumo che si alzava dalla struttura che ospita circa cinquanta anziani.

Hanno quindi scavalcato il muto di recinzione del giardino e hanno individuato il luogo da cui era partito l'incendio, lanciando subito l'allarme ai vigili del fuoco. Le fiamme, in base a quanto accertato, erano partite dal locale in cui si torva la caldaia centralizzata e nel giro di pochi minuti si erano già diffuse, mettendo a rischio le altre stanze e coloro che erano presenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale che hanno spento l'incendio e hanno avviato le operazioni per la messa in sicurezza dell'area.