Catania, scontro tra due auto in viale Kennedy: una si ribalta, tre i feriti

Ancora un incidente stradale a Catania. Nello scontro tra due auto, avvenuto in viale Kennedy, tre persone sono rimaste ferite. Una delle due vetture, a seguito dell’impatto, è finita contro in muretto ribaltandosi.

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. Sono stati medicati e trasportati in ospedale, le loro ferite non sarebbero gravi.

Sul luogo dello scontro sono giunti anche gli agenti di polizia municipale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente: entrambe le auto hanno subito diversi danni. Gli agenti hanno anche gestito il traffico, essendo un'arteria molto traffica e chiuso una parte della strada per effettuare i rilievi. Soltanto dopo aver compiuto questi ultimi, aver rimosso i mezzi e messo in sicurezza il manto stradale, il traffico è tornato regolare.

L'incidente è avvenuto qualche ora prima di quello avvenuto tra tre auto sulla tangenziale del capoluogo etneo, in direzione Siracusa, tra lo svincolo di San Gregorio e quello di Gravina di Catania all’interno di una galleria, a seguito del quale sono rimaste ferite sette persone, tra cui una donna incinta e due bambini.