Segnalano otto bimbi soli a San Cristoforo a Catania, la polizia scopre una sala giochi abusiva e un centro di spaccio

Un appartamento del quartiere San Cristoforo usato come base per l’esercizio del gioco d’azzardo e lo spaccio e il consumo di stupefacenti allacciato abusivamente alla rete elettrica è stato scoperto a Catania dalla Polizia intervenuta dopo la segnalazione di otto bambini lasciati soli in casa da una coppia che spacciava droga al piano di sopra. Gli agenti hanno trovato i bambini in buone condizioni di salute e hanno denunciato per abbandono di minori i genitori, che sono arrivati poi sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, ai quali i poliziotti si erano rivolti per entrare nella casa. Controllando il piano di sopra la Polizia ha scoperto - tra un forte odore di marijuana - una sala giochi abusiva con quattro slot machine perfettamente funzionanti che era protetta da un impianto di videosorveglianza. I poliziotti vi hanno sorpreso 18 persone e sequestrato 2.200 euro in monete. Inoltre, gran parte delle 18 persone e sequestrato materiale per il confezionamento della droga e sette bilancini elettronici di precisione.