Riposto, straniero ruba in una casa, prende le chiavi dell'auto e porta via anche quella

Due giovani stranieri visti, per la prima volta, a bordo di un’autovettura insospettiscono un equipaggio della sezione radiomobile dei carabinieri di Giarre in transito in via Pio La Torre di Riposto. I militari dell’Arma decidono di procedere ad un controllo, intimando al conducente di accostare. Ma il ragazzo alla guida, anziché fermarsi, aumenta la velocità, mettendo peraltro in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada. Effettuata l’inversione di marcia, ed attivate sirene e lampeggianti, i carabinieri inseguono l’autovettura, una Citroen C4 Picasso, i cui occupanti, vedendosi raggiunti, scendono dall’auto, abbandonandola, e fuggono a piedi.

Benché molto giovani, i due soggetti, rispettivamente di 22 e 24 anni, non sono riusciti a correre così velocemente da evitare di essere raggiunti dai carabinieri, che li hanno bloccati. Dagli accertamenti effettuati sul veicolo, si è scoperto che la vettura era stata rubata poco prima ad Acireale ad un quarantenne, che l’aveva lasciata chiusa nel cortile condominiale di residenza.