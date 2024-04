Misterbianco, l'auto si ribalta sulla Statale: in gravi condizioni una donna

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale lungo la Statale Catania-Enna, all'altezza di Misterbianco. La donna si trova in gravi condizioni all’ospedale San Marco di Catania. L'incidente è avvenuto ieri mattina, primo aprile, poco prima delle 6. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per accertare le cause dell'incidente, e i vigili del fuoco, per mettere al sicuro auto e sede stradale. La Fiat Punto sulla quale viaggiava la donna, infatti, si è ribaltata.

Altri incidenti in provincia di Catania nei giorni p0recedenti. Sulla statale 284 in territorio di Paternò si sono scontrate una Volkswagen T-Roc e uno scooterone di grossa cilindrata L’impatto che si sarebbe verificato lungo la corsia in direzione Adrano è avvenuto poco prima delle 21.30 di giovedì sera. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che indossava il casco. Il motociclista è stato portato in ospedale. Illesa ma sotto shock la famiglia che viaggiava sull’auto. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore.