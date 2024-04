«Scusi, mi sono cadute le chiavi»: finta badante con una complice deruba una coppia di anziani a Catania

I poliziotti del commissariato di Borgo Ognina, a Catania, hanno indagato in stato di libertà un trentottenne gravemente indiziato del reato di furto in abitazione in concorso, commesso il 6 aprile 2023 ai danni di una coppia di anziani coniugi residenti in via Canfora.

Le indagini hanno preso le mosse dalla denuncia presentata dalle vittime, le quali hanno raccontato agli agenti di essere state raggirate e derubate in casa, precisando che quella mattina una donna aveva suonato alla loro abitazione, presentandosi come la badante degli inquilini del piano di sopra e chiedendo di poter entrare nell’appartamento al fine di recuperare un mazzo di chiavi che era caduto dal piano superiore sul loro balcone.

I due coniugi, dando credito a quanto affermato dalla sconosciuta, avevano lasciato entrare la donna all’interno dell’abitazione per consentirle il recupero delle chiavi, lasciando incautamente la porta d’ingresso aperta. Poi l’avevano riaccompagnata all’uscita, per poi accorgersi di essere stati raggirati e di essere stati derubati di tutta l’argenteria, di numerosi gioielli, nonché della somma di 5 mila euro in contanti.