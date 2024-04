Due incendi sull'Etna e vigili de fuoco al lavoro: nella zona di Pedara in azione anche un canadair

Due incendi sull’Etna, uno nel territorio di Zafferana Etnea e l’altro a Tarderia, frazione di Pedara. In fiamme macchia mediterranea e vegetazione. Sul luogo del primo incendio c’è una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Riposto. Per l’altro rogo è invece al lavoro una squadra di Acireale coadiuvata da un canadair. La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania ha reso noto che è ancora da quantificare l’ampiezza dei terreni coinvolti, da accertare le esatte cause e come ancora non si sappia se ci sono danni a persone.