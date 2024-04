Catania, nella casa blindata un centro per lo spaccio di droga: arrestato giovane di 23 anni con i due fratelli minorenni

Tre spacciatori, un giovane di 23 anni e i due fratelli minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Catania durante un’operazione antidroga nello storico rione San Cristoforo della città etnea.

I militari dell’Arma, approfittando dell’ingresso di un acquirente, sono riusciti a fare irruzione in un appartamento che era stato trasformato in base per lo spaccio ed era protetto da un portone e da una porta blindata. Su un tavolo c’era la droga da vendere: circa 15 grammi di cocaina, dieci di crack e 70 di marijuana. Sequestrati anche 150 euro che uno dei fratelli aveva in tasca, ritenuto provento dello spaccio.

L’autorità giudiziaria ha convalidato i tre arresti e disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il maggiorenne e quella in un istituto per minorenni per i due fratelli.