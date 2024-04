Acireale, perde il controllo dell’auto e si ribalta: tre feriti

Incidente stradale ieri pomeriggio ad Acireale, in via Tuppazzo all’altezza del civico 12 nella frazione di Santa Maria Ammalati. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Alla guida di una Citröen C3 Aircross, una donna di 54 anni che viaggiava con a bordo due suoi figli, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto urtando contro un'altra auto parcheggiata. A seguito dell'urto la Citroen si sarebbe ribaltata su un fianco.

Gli occupanti della Citroen, in stato di shock , sarebbero riusciti ad uscire da soli dall'abitacolo attraverso il portellone posteriore, prima dell’arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco, giunti sul luogo assieme all’autoambulanza del 118, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e ristabilire la normalità nel luogo dell’incidente.

Il personale sanitario ha trasportato i tre protagonisti dell’incidente all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale per i controlli di rito.