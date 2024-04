Tre auto e un camion si scontrano sulla provinciale: tre feriti a Catania, c'è anche un bambino

Incidente sulla strada provinciale 417, nel territorio di Catania. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e tre auto: l'impatto è avvenuto all'altezza della rotatoria di contrada Fiumazza e ha provocato tre feriti, tra cui un bambino che si trovava in macchina con i propri genitori.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale San Marco e al Policlinico: in queste ore vengono sottoposti a tutti gli accertamenti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica. Forti rallentamenti al traffico su entrambe le direzioni.

Sempre nel Catanese, ma in questo caso sulla tangenziale, ieri sera (domenica 7 aprile), si è verificato un altro incidente e sono rimasti feriti due bambini e una donna incinta. È avvenuto tra gli svincoli di San Giorgio e Zia Lisa, in direzione di Messina. Tutti i feriti sono stati portati all’ospedale San Marco per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti, oltre il personale del 118, anche la polizia stradale e gli uomini dell'Anas per gestire la viabilità.