Aci Castello, scontro tra una moto e un'auto: muore a 29 anni ex portiere dell'Acireale calcio a 5

Ancora un incidente mortale in Sicilia, questa volta nel Catanese. A scontrarsi, nella tarda sera di ieri, in via Livorno, lungo la statale che collega Acitrezza con Aci Castello, una moto e un'auto. La vittima è Gaetano Fiamingo, 29 anni di Acireale, che era alla guida del due ruote.

L'impatto è stato molto forte e la moto è andata distrutta, così come si vede nella foto postata su Facebook da Amedeo Schembri. Lanciato l'allarme, sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza e i carabinieri della Stazione di Aci Castello e della Compagnia di Acireale. I sanitari hanno tentato di salvare la vita al motociclista ma le ferite erano troppo gravi.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Fiamingo era un ex portiere nella squadra di Calcio a 5 e proprio la sua ex società ha voluto scrivere un post si Facebook: «L’Acireale C5 porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia Fiamingo per la perdita di Gaetano. Un ragazzo eccezionale che ricordiamo con tanto affetto e che ha fatto parte della nostra squadra nell’anno della Serie D. Sarai sempre nei nostri cuori, Gaetano».