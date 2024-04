Gli accordi per per ridurre le farmacie a Tremestieri e la paura delle microspie, le accuse a Sammartino

Uno scambio di favori, con la riduzione del numero di farmacie a Tremestieri Etneo, per ottenere voti per l’allora candidata alle elezioni europee del 2019, Caterina Chinnici, totalmente estranea all’inchiesta, quando Luca Sammartino, allora deputato regionale, faceva parte del Partito democratico. È una delle contestazioni mosse dalla Procura di Catania al vice presidente e assessore regionale della Lega che è indagato per corruzione ed è stato sospeso da incarichi pubblici per un anno.

Sammartino, inoltre, si sarebbe servito di «personale dell’Arma dei carabinieri, in servizio e in quiescenza, per attività di vigilanza e di bonifica tecnica dei locali della sua segreteria» e cercando anche di «acquisire informazioni riservate circa l’eventuale pendenza a suo carico di procedimenti penali».

Timori che erano giustificati, alla luce dell’inchiesta Pandora. Ma c’è altro nelle carte dell’inchiesta. «Senz’altro allarmante e indicativo di una personalità incline a commettere azioni delittuose è il comportamento dell’indagato, diretto alla ricerca di informazioni sull’esistenza di indagini a suo carico, anche istigando altri a commettere reati pur di fornirgliele», scrive il gip di Catania, Carla Aurora Valenti, sul vicepresidente della Regione Luca Sammartino.