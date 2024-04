Sammartino temeva di essere spiato e «ingaggiò» due carabinieri per la bonifica nei suoi uffici

Una delle maggiori preoccupazioni di Sammartino sembrava quella di essere spiato e ascoltato. Per questo motivo aveva incaricato un luogotenente dei carabinieri in congedo di scoprire la presenza di eventuali microspie nei suoi uffici: quest’ultimo, però, aveva chiamato per aiutarlo un appuntato in servizio nella sezione di polizia giudiziaria della Procura di Catania. Lo stratagemma ideato dall’ex assessore non era però servito a molto: i due militari - entrambi indagati - pur ispezionando da cima a fondo le stanze, non avevano mai trovato nulla. Invece le cimici c’erano, eccome.

«Questa è la stanza di lui?», aveva chiesto l’appuntato che oggi sarà interrogato dal Gip per valutare l’applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, come richiesto dalla procura. «Questa è la sua stanza», aveva replicato l’altro accendendo l’apparecchio che subito aveva emesso un segnale. «Me lo dà lungo questa parete qua e basta, però non c’è niente, se c’era qualcosa qua, già si vedeva ad occhio nudo... a quest’ora si doveva vedere, un filo, una connessione, qualcosa... l’alimentazione gliela devono portare...». Non c’era niente di anomalo, quindi: «Quando sono così! Comunque siamo tranquilli che non c’è niente, no?», aveva esclamato il carabiniere mentre l’amico lo rassicurava: «Si, si, a posto».

Poi avevano aperto qualcosa e avevano trovato una trottola di cui Sammartino faceva collezione: «È fissato», era stato il commento. Nei giorni successivi il politico si era assicurato che l’operazione fosse stata portata a compimento e soprattutto con quali risultati. «L’hai fatto o non l’hai fatto? No, te lo sei dimenticato!», aveva domandato il deputato. «Luca, l’ho fatto mercoledì... Luca è stato fatto! Tu l’unica cosa che c’hai, c’è un segnale, ma è dovuto chissà a che cosa, te l’ha fatto sempre, anche quando sono venuti gli altri, ma ti dico un piccolo segnale. Abbiamo spostato noialtri tutti i mobili e poi qua sotto». Sammartino era sembrato preoccupato: «Ma sei sicuro che non è qua dentro?». L’avevano tranquillizzato: «No no no, Luca, abbiamo spostato tutto», invece le microspie – quelle fatte posizionare dagli inquirenti - erano tutte al loro posto.