Catania, due pregiudicati scoperti a bordo di un'auto rubata: inseguiti e arrestati per resistenza

La polizia li arresta, al termine di un inseguimento, dopo averli avvistati a bordo di un'auto rubata. Sulla vettura, poi, gli agenti scoprono anche una bicicletta probabilmente anch'essa rubata.

Tutto è cominciato in via della Concordia, a Catania, quando gli agenti delle volanti della questura, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno intercettato un'auto di provenienza furtiva, con due persone a bordo. Alla vista della volante, i due si sono dati alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento, che si è concluso in via Grimaldi, dove l'auto è stata fermata. I due occupanti hanno tentato la fuga anche a piedi, ma sono stati raggiunti dai poliziotti, ai quali hanno opposto sin da subito resistenza. Durante la colluttazione con il conducente dell’auto rubata, un agente si è infortunato ad una mano ed è finito al pronto soccorso.

I due fermati sono stato identificati presso gli uffici della polizia scientifica. Uno ha 39 anni ed è un catanese sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Acicastello. L'altro, di nazionalità marocchina, ha 41 anni. Entrambi sono pregiudicati.