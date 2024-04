Catania, una cisterna abusiva per rifornire i veicoli: sequestrati oltre 3 mila litri di gasolio

Sequestrati oltre 3.000 litri di gasolio di illecita provenienza a un'azienda che opera nel settore della logistica nell'area industriale di Catania. I controlli sono stati effettuati dai militari del comando provinciale della guardia di finanza.

Il gasolio era stoccato in una cisterna fuori terra con una pistola erogatrice e un contalitri, per consentire con ogni probabilità il rifornimento dei veicoli. L’individuazione della cisterna si è rivelata non agevole perché nascosta all’interno di un container. Lo stratagemma avrebbe verosimilmente avuto lo scopo di nascondere l’impianto abusivo da occhi indiscreti e di mettersi al riparo in caso di attività ispettive. Accorgimento che tuttavia non è bastato.

Il rappresentante legale della società è stato denunciato alla procura per sottrazione all'accertamento o al pagamento delle accise su prodotti energetici e per inosservanza delle prescrizioni normative antincendio. Le fiamme gialle hanno anche sequestrato il gasolio.