Incidente sulla Provinciale a Paternò, feriti due automobilisti: sono in gravi condizioni

Incidente stradale, nella tarda serata di ieri (23 aprile), con due feriti, lungo la Strada Provinciale 15, in contrada Agnelleria, in territorio di Paternò. I due automobilisti, che viaggiavano su un’Alfa Romeo 147 e una Renault Scenic, sono stati trasportati in ospedale e sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno provveduto ad estrarre uno dei due feriti dall’auto, le ambulanze del 118 con il personale sanitario che ha soccorso i malcapitati trasportandoli in ospedale, e i carabinieri della compagnia di Paternò per i rilievi.

Sempre a Paternò e sempre ieri sera c'è stato un altro incidente stradale, in via Galileo Galilei. Una ragazza che era in sella ad un motorino, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, cadendo a terra riportando contusioni. Sul posto è arrivata poi un’ambulanza del 118 per soccorrerla. A giungere anche i carabinieri della Radiomobile della locale compagnia.