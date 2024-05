Dà calci alla figlia e le strappa le ciocche dei capelli: padre violento arrestato ad Acireale

L’episodio che ha portato all’arresto è avvenuto ai primi di aprile. L’uomo aveva casualmente ascoltato la giovane, esasperata, mentre si sfogava con un’amica, confidandole i comportamenti vessatori e aggressivi del padre nei suoi confronti, divenuti ormai insopportabili. In quell’occasione l’uomo, non appena rientrati a casa, dando sfogo alla sua rabbia, aveva colpito violentemente la figlia con le mani e con calci, arrivando anche a strapparle delle ciocche di capelli. A tale episodio violento, avvenuto nel primo pomeriggio, avrebbe assistito anche la sua compagna, che di fronte alla scena del padre che era arrivato a stringere con le mani il collo della figlia, aveva chiamato il 112 con il cellulare, un attimo prima che l’aggressore glielo togliesse dalle mani. Proprio in quegli attimi, anche la ragazza, approfittando della distrazione del padre, impegnato a sgridare la donna per quella telefonata appena fatta, era a sua volta riuscita a chiamare i carabinieri. Così, il padre, in preda all’ira, le aveva strappato il telefono, uscendo frettolosamente da casa.

Le chiamate d’aiuto erano comunque riuscite a raggiungere il loro intento. I militari dell’Arma, allertati e coordinati dalla centrale operativa, nel giro di pochi minuti sono accorsi presso l’abitazione della donna, prestando soccorso e mettendo subito in sicurezza le vittime. In particolare, nel soggiorno, i carabinieri hanno trovato la ragazza in preda ad una forte crisi di pianto, tremante, dolorante alla testa e quasi incapace di parlare; nella sua stanza, i chiari segni della colluttazione, tra cui anche diverse ciocche di capelli a terra, strappategli dal padre. Viste le evidenti lesioni riportate, i carabinieri hanno subito chiamato un’ambulanza, che ha trasportato la giovane al pronto soccorso. Mentre i sanitari si stavano allontanando, il 33enne è rientrato a casa, scalzo, in pantaloni e canottiera, con addosso un forte odore di alcool e biascicando parole sconnesse. I carabinieri, che già avevano allontanato da casa anche la compagna, lo hanno arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per lui la sottoposizione agli arresti domiciliari presso un’abitazione diversa.