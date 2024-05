Rapina a un compro oro di Giarre, in azione un uomo armato di coltello

I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere presenti in una zona piuttosto centrale di Giarre, dove stamattina (30 aprile) poco dopo le 10.30, è stata messa a segno una rapina. La vittima è la proprietaria di un compro oro sulla statale 114, che in quel tratto prende il nome di via Callipoli. Il negozio si trova a pochi metri dal monumento ai Caduti di piazza Alessi, in una zona commerciale piuttosto trafficata.

Scossi tutti i commercianti vicini al negozio, tra i quali regna adesso la paura. In base a una prima ricostruzione, un uomo avrebbe fatto irruzione nel negozio spingendo un cliente entrato pochi secondi prima di lui: stava mostrando un monile alla titolare dell’esercizio commerciale. Il rapinatore, che avrebbe indossato un giubbotto leggero di colore chiaro, con il volto parzialmente travisato, avrebbe impugnato un coltello, minacciando la titolare e il cliente che, terrorizzati si sono nel frattempo rifugiati nel bagno. Il malvivente ha così saccheggiato il negozio aprendo le teche di esposizione e arraffando tutto ciò che poteva.