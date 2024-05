Violenza sessuale di gruppo su una giovane della Moldavia, arrestata coppia a Bronte

Era arrivata in Italia da qualche mese in cerca di lavoro, invece è rimasta vittima di una coppia, lui 41 anni, lei 39, romeni. L’avrebbero picchiata e in un’occasione avrebbero anche abusato di lei, filmando la violenza sessuale con un telefonino. I due sono stati arrestati dalla squadra mobile di Catania in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip etneo su richiesta della locale procura distrettuale, che ipotizza i reati di maltrattamenti, lesioni personale e violenza sessuale di gruppo. Per l’uomo il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere, per sua moglie gli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico. La vittima è una ragazza moldava che lavorava in casa della coppia, a Bronte.

Le indagini della squadra mobile della questura di Catania, coordinate dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Anna Trinchillo, sono scattate dopo la segnalazione del 4 aprile scorso, arrivata dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia su «possibili maltrattamenti nei confronti della cittadina moldava», che potrebbero essere stati denunciati dalla donna a qualche familiare. L’indomani il personale della sezione contro i reati sessuali della squadra mobile si è recata a Bronte, dove sono stati rintracciati i due romeni e la giovane moldava. Le attività di indagine hanno consentito di far emergere i presunti reiterati maltrattamenti, le lesioni personali subite dalla donna, consistite in una «frattura scomposta, pluriframmentaria estremità acromiale della clavicola sinistra», con prognosi di 30 giorni. È emerso anche l’episodio di violenza sessuale da parte della coppia e del quale c’erano tre brevi video nel telefono cellulare della trentanovenne, che l’aveva ripreso. Il telefono è stato sequestrato dalla polizia.