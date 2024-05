Catania, incidente tra otto mezzi sulla tangenziale: feriti e traffico paralizzato per ore

Incidente stradale nella giornata del Primo maggio sulla tangenziale di Catania. Sono rimasti coinvolti otto mezzi, almeno sei le persone rimaste ferite nell'impatto, tra cui due bambini. L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo per Bicocca, in direzione di Siracusa. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento Catania Sud che hanno estratto alcuni dei feriti rimasti intrappolati nelle auto e messo in sicurezza i mezzi.

Sono stati trasportati in ospedale, ma in base alle prime informazioni nessuno sarebbe in gravi condizioni. Il maxi tamponamento ha provocato fortissimi rallentamenti al traffico, già massiccio per le tradizionali gite fuori porta del Primo maggio e deviato su percorsi alternativi. Lunghe code si sono registrate a partire dallo svincolo di Misterbianco, in direzione di Siracusa. Centinaia gli automobilisti rimasti bloccati per ore lungo la carreggiata, dove la viabilità sta man mano tornando alla normalità in seguito alla rimozione delle auto coinvolte nell'incidente.