Catania, provano a rubare tre camion ma il colpo fallisce: un arresto

I carabinieri di Catania hanno sventano il furto di tre camion e hanno arrestato un pregiudicato di 28 anni. Secondo la ricostruzione fornita, il ladro dopo essere scappato alla guida del camion ha anche tentato una disperata fuga a piedi. Ma i carabinieri lo hanno raggiunto e arrestato. Nel frattempo, le altre pattuglie, che perlustravano la zona, sono riuscite a rintracciare gli altri due mezzi abbandonati lungo le strade limitrofe. Tutti gli autoarticolati sono stati sequestrati per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti tecnici scientifici per risalire alle identità di tutti i partecipanti al colpo.

Ad accorgersi degli strani movimenti in uscita dei camion dal parcheggio è stato il titolare dell’azienda che ha lanciato l’allarme. L'imprenditore nel settore dei trasporti su gomma che abita a ridosso del parcheggio della propria azienda, affacciandosi dalla finestra, ha notato tre mezzi pesanti in movimento pronti ad uscire dall’area recintata. Prima ha chiesto lumi a un dipendente, poi quando ha capito che si trattava di un furto ha chiamato i carabinieri. L’arrestato è accusato di tentato furto in concorso aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e dopo la convalida dell'arresto è stato posto ai domiciliari.