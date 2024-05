Catania, tenta il colpo in una pescheria e ferisce con un coltello il titolare: caccia al rapinatore

Tentata rapina nel primo pomeriggio di oggi, 3 maggio, in via Caronda a Catania, in pieno centro. Un uomo ha fatto irruzione in una pescheria e ha minacciato il titolare impugnando un coltello. Gli ha intimato di consegnare i soldi dell'incasso, ma il commerciante ha reagito cercando di disarmare il rapinatore. Ha quindi preso vita una colluttazione, durante la quale il malvivente ha sferrato dei colpi alle braccia, alle gambe e alle spalle della vittima.

Subito dopo si è dato alla fuga a piedi e ha fatto perdere le proprie tracce. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118. Il titolare dell'attività commerciale, un uomo di 53 anni, è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro e ricoverato al Trauma center. Non ci sarebbero altri feriti: quando è avvenuto l'assalto il negozio era ancora chiuso per la pausa pranzo.

Sul luogo della rapina sono in corso i rilievi della Scientifica, a caccia di qualche elemento che possa dare un contributo alle indagini per rintracciare il malvivente. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi per risalire alla sua identità.