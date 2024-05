Adrano, nascosta nello scooter c'era una mazza da baseball: denunciato giovane di 27 anni

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 27 anni che si era reso responsabile del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Una volante, durante un servizio notturno di controllo del territorio, in via Catania, ha eseguito alcune verifiche su un veicolo e sul suo conducente. Sceso dal mezzo, il giovane ha riferito agli agenti di essere sprovvisto di documenti e di non avere la patente di guida in quanto mai conseguita. A quel punto i poliziotti gli hanno contestato la violazione del codice della strada per guida senza patente, sottoponendo il veicolo al previsto fermo amministrativo.

Considerate le circostanze, sono stati effettuati ulteriori accertamenti per avere conferma sull’identità della persona. Appurata la veridicità delle generalità dichiarate, è emerso come lo stesso risultasse gravato da precedenti di polizia, tra i quali il porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e reati in materia di stupefacenti. Alla luce di quanto emerso, gli agenti hanno ritenuto opportuno procedere a perquisizione estesa anche al veicolo ed hanno così trovato, ben occultata nell’alloggiamento della ruota di scorta, una mazza da baseball di legno, della quale il ventisettenne non ha saputo fornire alcuna giustificazione.