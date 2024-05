Catania, evade dai domiciliari: i carabinieri lo riconoscono mentre passeggia in viale Rapisardi e lo bloccano

A Catania i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un pregiudicati di 41 anni, straniero, per essere evaso dagli arresti domiciliari.

L’attenzione di una pattuglia è stata attratta da un uomo, che alle 6 del mattino passeggiava a piedi con atteggiamento guardingo sul viale Mario Rapisardi. I carabinieri hanno rallentato per osservarlo e lo hanno riconosciuto: l’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Lui, accortosi con un colpo d’occhio della presenza dei carabinieri, ha continuato a camminare come se nulla fosse, per non dare nell’occhio. Ma i militari sono scesi dall’auto e lo hanno bloccato, evitando qualsiasi tentativo di fuga. Nel giro di pochi istanti, in stretto coordinamento con la centrale operativa, la pattuglia dell’Arma ha ricevuto la conferma che in effetti si tratta va proprio del 41enne straniero, che in quel momento avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari a casa sua, nel quartiere Canalicchio.