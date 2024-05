Autostrada Catania-Messina, auto sbanda e si scontra con un camion: feriti due stranieri, una è grave

Due persone sono rimaste ferite, una in maniera grave, in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo l’autostrada Catania Messina, poco dopo lo svincolo di Fiumefreddo di Sicilia, in direzione Messina. Una vettura, che procedeva in direzione di Messina, dopo che il conducente ha perso il controllo, è entrata in collisione con un camion sopraggiunto in quel momento. I due occupanti dell'auto, di nazionalità straniera, sono stati medicati dai sanitari del Servizio 118 e successivamente trasportati in elisoccorso. La donna è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania. Giunta in gravi condizioni, è stata intubata.

Un tratto di autostrada è stato chiuso al traffico. Sull’arteria si è formata una coda di circa 5 chilometri. Sul posto la polizia stradale per i rilievi. È intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco di Riposto, che ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.