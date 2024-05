Catania, droga in macchina pronta per essere spacciata: denunciato un ventenne

Gli agenti della sezione di Polizia stradale di Catania hanno denunciato un ragazzo di 21 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’atteggiamento nervoso del giovane, che circolava a bordo di un veicolo in compagnia di una donna, ha insospettito i poliziotti che lo hanno perquisito.

Il controllo è stato poi esteso anche al veicolo all’interno del quale è stato rinvenuto nel cruscotto anteriore vicino alla leva del cambio, un involucro in carta stagnola contenente marijuana per il peso di 0,5 grammi. Sotto il sedile lato passeggero è stata trovata una busta in cellophane con all’interno 9 involucri di carta stagnola e altra marijuana per il peso complessivo di 9,5 grammi.

Il giovane ha precisato di essere il solo possessore della sostanza e che il passeggero non era a conoscenza sua della presenza all’interno dell’auto.