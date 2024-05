Catania, tenta di fuggire al controllo della polizia: in macchina aveva droga e oggetti contundenti

Nella notte tra sabato e domenica (4 e 5 maggio) gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Catania, in corso Indipendenza, hanno cercato di controllare un giovane a bordo di una vettura ma quest'ultimo si è dato alla fuga.

È nato così un inseguimento che si è concluso in viale Mario Rapisardi. Il soggetto è stato identificato: si tratta di un ragazzo di 22 anni pregiudicato catanese, senza patente di guida. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione: nell'auto sono stati trovati attrezzi atti allo scasso, marijuana per un peso totale lordo di 0,91 grammi e crack, per un peso totale lordo di 0,57 grammi.

È stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e segnalato per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.