«Voglio i soldi che ho speso per comprarle la droga»: minaccia il padre della ex, arrestato a Randazzo

Agli arresti domiciliari, con l'imposizione del braccialetto elettronico, un trentatreenne di Randazzo, accusato di tentata estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. La misura cautelare è stata chiesta dalla procura di Catania, disposta dal gip ed eseguita dai carabinieri di Randazzo.

I fatti che hanno originato l’emissione del provvedimento restrittivo hanno fatto luce su una vicenda che avrebbe visto l’indagato, nel giugno dello scorso anno, perpetrare un tentativo di estorsione nei confronti del padre, cinquantunenne, della propria ex convivente, di 35 anni. L’indagato avrebbe preteso la somma di 850 euro dal padre della sua ex fidanzata, quale rimborso spese, a suo dire, per l’acquisto della droga che la 35enne, avrebbe utilizzato durante la loro relazione amorosa finita circa tre mesi prima. Il 33enne non si sarebbe limitato ad una semplice richiesta, ma sarebbe andato oltre, quando, il 6 giugno dello scorso anno, avrebbe minacciato il padre della sua ex compagna, inviando sul suo smartphone dei messaggi di testo e vocali intimidatori.