Catania, controlli nelle zone della movida: sanzioni per posteggiatori e venditori abusivi

Anche nel fine settimana appena trascorso, come ogni week end, le forze di polizia hanno eseguito specifici servizi di presidio e controllo delle zone del centro storico di Catania, in attuazione delle direttive del ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tra il prefetto di Catania ed i vertici provinciali delle forze di polizia. L’intervento è avvenuto nell’area intorno a piazza Vincenzo Bellin, in azione agenti della questura di Catania, della sezione polizia stradale, militari della guardia di Finanza e pattuglie della polizia locale, con il supporto operativo di operatori della polizia scientifica e di unità di rinforzo del XIV Battaglione carabinieri, coordinati da un ufficiale di della polizia di Stato, mentre in piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti hanno operato equipaggi dei carabinieri e della polizia locale. In entrambe le zone, gli operatori hanno effettuato un’attenta attività di osservazione sulle persone in transito o in stazionamento all’interno delle aree pedonali, al fine di prevenire comportamenti eccessivi, di disturbo e comunque improntati all’illegalità. Nel corso dei servizi, inoltre, è stata eseguita una perlustrazione delle piazze e delle vie circostanti, alternata alla realizzazione di diversi posti di controllo.

Nella zona di piazza Bellini, gli equipaggi della polizia di Stato e della guardia di finanza sono stati dislocati in modo da evitare l’accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto di motocicli, e vigilare sulle condotte degli avventori, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, come lo spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i giovani. Particolare attenzione è stata rivolta alla via San Giuliano, da dove ci si immette in piazza Vincenzo Bellini: qui la presenza costante di personale della polizia stradale e della polizia locale ha impedito il frequente fenomeno della sosta selvaggia e in doppia fila, favorendo così il regolare transito veicolare nella zona, ed effettuando specifici controlli alle auto in transito. Sempre in piazza Bellini un gruppo di ragazzini molto giovani durante i consueti controlli ha inveito, lanciando anche qualche piccolo oggetto, contro le forze dell’ordine, ma il personale in servizio ha riportato subito la calma e successivamente i ragazzi si sono dispersi.