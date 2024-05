Paura alla Corri Catania, bimba di 9 anni si perde tra la folla: la ritrovano i carabinieri

Paura per una coppia di genitori catanesi che durante la Corri Catania, la manifestazione che si è svolta oggi in via Etnea, hanno visto sparire la propria figlia di 9 anni per più di dieci, interminabili minuti. Migliaia le persone che partecipavano all'evento, molta la confusione.

Immediato l'intervento dei motociclisti dei carabinieri del nucleo radiomobile di Catania che, già nelle vicinanze per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno subito iniziato le ricerche della bimba, trovandola in via Pacini.

Ritrovata la piccola, è stata proprio lei a dare in numero di telefono del papà che, contattato, ha raggiunto i carabinieri e ha ribbracciato la figlia, sollevato e grato ai militari. Lo stesso ha potuto fare, dopo qualche minuto, la mamma.