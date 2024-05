Aci Sant’Antonio, sequestrata una discarica abusiva su un'area di 4 mila metri quadri

Una discarica abusiva di rifiuti, realizzata in un’area di 4.000 metri quadrati sottoposta a vincolo paesaggistico, è stata sequestrata da Carabinieri ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Nel fondo agricolo c’era anche un parcheggio e officina di camper che sarebbe sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. Il terreno era in affitto e gestito da un pregiudicato di 59 anni del posto e ritenuto contiguo alla famiglia mafiosa Ercolano-Santapaola.

Nella discarica abusiva sono state trovate vecchie carcasse di auto abbandonate e già in parte smontate, due delle quali risultate sottoposte a sequestro, due barche in disuso, un camion per panini e un pullman utilizzato come deposito per ferramenta. Sono stati anche trovati numerosi cumuli di materiale edile e di rifiuti considerati anche pericolosi, depositati sul suolo senza alcun trattamento necessario per evitare l’infiltrazione di sostanze nocive sul terreno. I militari hanno così denunciato il gestore per aver realizzato una discarica abusiva, con il deposito incontrollato sul terreno di rifiuti, anche pericolosi, in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’officina e il parcheggio di camper dovranno invece regolarizzare la loro posizione.