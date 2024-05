Tragedia a Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. In contrada Rovittello un uomo di 50 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un trattore che stava manovrando e che si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, a causa delle ferite riportate.

Nella foto Contrada Rovittello, a Castiglione di Sicilia