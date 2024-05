Bimbo catanese di sei anni rischia di annegare in una piscina a Malta: lotta tra la vita e la morte

Un bambino di 6 anni, di Catania, lotta tra la vita e la morte dopo essere caduto in una piscina privata a Malta, mentre si trovava in vacanza.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia maltese, il piccolo sarebbe ormai da 4 giorni ricoverato in gravissime condizioni. Il bambino sarebbe quasi annegato in una residenza in via Sant’ Andrea a Swieqi, nella regione settentrionale dell’isola. Pochi dubbi che si sia trattato di un incidente, e purtroppo non si tratta del primo caso del genere. I sanitari intervenuti sul posto hanno prestato i primi soccorsi, per poi trasferirlo presso l’ospedale maltese Mater Dei, a Gozo, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata.