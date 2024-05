Giarre, in casa sette chili di droga e tartarughe protette: arrestato

Tre chili di marijuana e quasi 4 di hashish sono stati sequestrati dai carabinieri in casa di un giovane di 23 anni agli arresti domiciliari nell’abitazione in cui viveva con i genitori nella frazione Macchia di Giarre. Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.

A compiere l’operazione sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giarre. I militari dell’Arma hanno anche accertato che il giovane e i suoi familiari avevano anche realizzato un rilevante abuso edilizio: sfruttando una norma comunale che prevedeva la «concessione del diritto d’uso per l’adozione delle aree verdi di proprietà comunale», avevano occupato abusivamente l’area pubblica davanti la loro abitazione, l’avevano recintata e vi avevano realizzato un piscina interrata ed un terrario che ospitava 11 tartarughe protetta dalla convenzione di Washington, che sono state sequestrate ed affidate in custodia alla ripartizione faunistico venatoria di Catania. Il giovane è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, ma con l’aggravante del braccialetto elettronico