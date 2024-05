Acireale, nel giardino di un asilo trovati quattro grossi proiettili risalenti alla seconda guerra mondiale

Nel giardino di un asilo privato, nel centro di Acireale, con grande stupore sono stati rinvenuti per caso quattro grossi proiettili di guerra inesplosi risalenti alla Seconda guerra mondiale. A fare la scoperta sarebbe stato un collaboratore che ha subito lanciato l’allarme.

Immediatamente sono accorsi sul posto i carabinieri della locale Compagnia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, e chiesto l’intervento degli artificieri del comando provinciale dell’Arma che hanno rimosso le grosse munizioni, che sarebbero venute alla luce dopo il cedimento di un muro in pietra perimetrale interno al cortile.

Si tratta di proiettili d’artiglieria, calibro 47, che saranno fatti brillare nei prossimi giorni in una cava in disuso ad opera dei militari del nucleo speciale dell’Esercito. L’asilo, frequentato da una trentina di bambini, finite le operazioni di messa in sicurezza ha ripreso la normale attivita’.

Sui social, nei gruppi di Acireale viene ricordato come la bonifica degli ordigni bellici fu una delle prime azioni dell’amministrazione alleata, già a partire dall’agosto del 1943. I britannici misero in evidenza la pericolosità dell’abbandono di ordigni bellici lasciati dagli avversari durante la ritirata. L’abbandono di questi ordigni provocò tantissimi incidenti tra cui, uno dei più gravi fu lo scoppio di un proiettile che provocó la morte di 11 bambini in piazza Agostino Pennisi il 21 gennaio del 1944.