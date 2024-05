Catania, minaccia di morte la compagna: «Arrestatemi oppure l’ammazzo»

Un venditore ambulante di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna. L’uomo dopo un’ennesima lite sfociata in un episodio di violenza dei confronti della donna, aveva deciso di andare via di casa, ma dopo qualche ora era ritornato pretendendo di rientrare a tutti i costi.

La compagna ha chiamato i carabinieri e l’uomo alla vista dei militari ha urlato «arrestatemi oppure l’ammazzo». Il 41enne è stato subito bloccato e messo in sicurezza dai militari della Stazione coadiuvati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, nel frattempo giunta sul posto per dare manforte ai colleghi.

La compagna, che si era chiusa in casa insieme con i figli, ha raccontato le vessazioni che negli ultimi due anni aveva dovuto subire e, accompagnata in caserma, ha sporto querela raccontando che in diverse occasioni il compagno l’aveva presa a schiaffi e pugni, offendendola anche dinanzi ai loro figli e minacciandola sempre che prima o poi l’avrebbe uccisa.