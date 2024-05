Si ribalta con l'auto e finisce su un'altra vettura, muore un uomo di Paternò

In un gravissimo incidente stradale ha perso la vita un uomo di Paternò di 64 anni che viaggiava a bordo di una Fiat Multipla. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di oggi (23 maggio) sulla provinciale 102/I che collega Paternò alla frazione di Sferro.

L'automobilista, che stava percorrendo l’arteria stradale in direzione di Paternò, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo si sarebbe ribaltato più volte su se stesso, finendo la propria corsa contro il guard-rail, non prima di avere impattato anche con una Fiat Panda che lo precedeva.

Nel terribile scontro il sessantaquattrenne è stato sbalzato fuori dall'auto perdendo la vita dopo il violento impatto con l’asfalto. Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. I vigili del fuoco e i carabinieri di Paternò che hanno bloccato la trafficata arteria nei due sensi di marcia, hanno messo in sicurezza mezzi e luoghi dell'incidente.