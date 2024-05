Incendio in un condominio a San Giovanni la Punta, residenti evacuati

In fiamme un condominio in viale della Regione, a San Giovanni la Punta. Secondo quanto è stato possibile apprendere le fiamme si sono sviluppate dal vano contatori elettrici posto nelle scale del fabbricato. Il denso fumo sprigionatosi dai fili elettrici si è presto propagato lungo la tromba delle scale, invadendo gli appartamenti.

I residenti, spaventati, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. I pompieri hanno provveduto ad evacuare gli occupanti l'immobile. Per alcune persone, fra cui bambini, in considerazione dell'inizio di intossicazione da fumo, è stato necessario il trasferimento in ospedale. Le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco sono andate avanti fino alla mattina.

