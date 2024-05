Rubano l'auto di una donna a Catania, la polizia la ritrova dopo due ore

A Catania la polizia ha ritrovato in un paio d’ore l’auto di una donna che era stata rubata in via delle Ondine. La vittima, originaria di Enna, aveva informato dell’accaduto l’equipaggio di una Volante di passaggio, che aveva poi contattato la sala operativa della Questura, che aveva a sua volta diramato la nota di ricerca a tutte le auto in servizio di controllo del territorio della città.

Le ricerche nel quartiere San Cristoforo hanno consentito agli agenti di ritrovare in poco tempo l’auto in via Zammataro. A quel punto i poliziotti hanno contattato la donna chiedendole di raggiugerli sul posto e le hanno riconsegnato l’auto.