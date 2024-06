Aci Castello, denunciato spacciatore di droga dopo un inseguimento sul lungomare

Al termine di un inseguimento, i carabinieri della stazione di Aci Castello hanno fermato e e denunciato un uomo di 25 anni catanese, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane era a bordo di una Honda SH, avvistata dalla pattuglia, e ha rallentato. I militari se ne sono accorti e hanno cercato di raggiungerlo: a quel punto lo scooterista ha iniziato a svirgolare all’impazzata, imboccando prima la via Nazario Sauro e, al primo incrocio, contromano, la via Crispi, ed ancora contromano la via Manganelli e il lungomare Cristoforo Colombo.

Poi, arrivato nei pressi di un ristorante, capendo che stava per essere raggiunto, ha prima gettato a terra un marsupio di colore nero e poi, effettuando ancora sorpassi azzardati, ha proseguito la sua fuga in direzione di Catania, gettando sul bordo della carreggiata altri due involucri, per poi riuscire ad allontanarsi. È stato comunque identificato. Nel marsupio c'erano 29 involucri di marijuana del peso complessivo di 238 grammi, 3 involucri di hashish del peso di 30 grammi, nonché, 8 involucri di cocaina del peso di 3,25 grammi.