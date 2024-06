Spara all’ex moglie, ma la pistola si inceppa: continua a colpirla e lo bloccano, arrestato anziano a Pedara

Ha tentato di uccidere l’ex moglie, di 78 anni, a colpi di arma da fuoco, nella villetta di Pedara dove vivevano in locali separati, ma la pistola si è inceppata. Il pensionato, di 87 anni, ex dipendente delle ferrovie originario di Caserta, non si è arreso e ha colpito la donna alla testa con il calcio della pistola, ma l’ex moglie è riuscita a disarmarlo. Lui non si è arreso e l’ha colpita con il bastone che usa per camminare e poi ha tentato di strangolarla. A bloccarlo sono stati i vicini di casa che, allertati dalle urla di dolore della donna, sono intervenuti, portandola via fino all’arrivo dei carabinieri, che hanno fermato l’uomo. Nella villetta abitano anche le figlie della coppia, che però al momento dell’aggressione non erano in casa.

La notizia del tentato omicidio, avvenuto ieri pomeriggio (31 maggio), e forse collegato a un antico contenzioso economico tra gli ex coniugi, è stata resa nota dal tg dell’emittente televisiva ReiTv. La dinamica è stata successivamente confermata dalla procura di Catania.