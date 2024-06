Catania, due arrestati per spaccio di droga: uno di loro ha 17 anni, l'altro 48

Grazie al fiuto del cane antidroga Ares, nel corso di una perlustrazione delle campagne che si trovano alle spalle di via Capo Passero, sono state trovate 160 dosi di marijuana già confezionate e pronte allo spaccio, per un peso di circa 150 grammi, una busta contenente circa 750 grammi di marijuana ancora da confezionare e un contenitore metallico con dentro alcune dosi di cocaina. Tutto è stato sequestrato a carico di ignoti.

Il secondo arrestato è un uomo di 48 anni trovato in casa con 7 grammi di cocaina in pietra, materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento e alcuni taccuini con cifre e nomi.

I poliziotti hanno inoltre identificate 40 persone, di cui 20 gravate da pregiudizi di polizia, 15 veicoli, ed elevato numerose sanzioni per violazioni delle norme al codice della strada, in particolare per guida senza casco, mancanza di copertura assicurativa e revisione. Sono stati effettuati, anche, due fermi amministrativi di veicoli per la mancanza della copertura assicurativa.