Nasconde diecimila euro e la droga nelle mutande, un denunciato a Mineo

Quasi diecimila euro nascoste nelle mutande, con qualche dose di hashish per non farsi mancare nulla. I carabinieri della compagnia di Palagonia per questo hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti un ragazzo di 21 anni, originario di Vittoria.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, che era stato vittima di un incidente d'auto autonomo, è stato raggiunto dai carabinieri lungo la strada statale 417, nei pressi di Mineo.

Durante le operazioni di soccorso degli infermieri, il ragazzo aveva cercato di coprire con le mani le proprie parti intime, come se si vergognasse, cosa che è stato immediatamente notata.

I carabinieri, senza perderlo di vista, hanno aspettato che i medici lo trasportassero all’interno dell’ambulanza, per procedere così a un controllo più approfondito. Alla richiesta dei militari di spiegare il motivo del suo insolito comportamento, non ha potuto far altro che prelevare dagli slip ciò che aveva nascosto, ovvero due involucri di plastica contenenti 116 grammi di hashish e ben 7700 euro. Il giovane non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione sul possesso della droga e del denaro, entrambi sequestrati, ed è stato successivamente denunciato.