Acireale, spacciatore in fuga si schianta con l'auto contro un muro

Uno spacciatore per evitare un controllo da parte della guardia di finanza poco prima del casello d’ingresso di Acireale dell’autostrada Catania-Messina ha invertito la direzione di marcia, accelerando in direzione Aci Castello, ma si è schiantato con l’auto che guidava contro il muro di cinta di una proprietà privata. Poi ha tentato una fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato da militari della compagnia di Acireale che gli hanno trovato e sequestrato 100 grammi cocaina, e una boccetta con 2,5 millilitri di popper.

L’uomo, 50 anni, messinese con precedenti per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione abusiva di armi e reati contro la persona, è stata arrestato e condotto in carcere. All’indagato è stata anche contestata la guida senza patente, che gli era stata ritirata per i suoi precedenti.