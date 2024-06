Catania, picchiato e rapinato nel tentativo di difendere un diversamente abile: arrestati gli aggressori

Su disposizione della Procura di Catania la squadra mobile ha arrestato tre stranieri che, in concorso tra loro, si sarebbero resi responsabili di rapina lesioni personali aggravate, nonché porto di strumenti atti ad offendere.

I fatti risalgono al gennaio 2023, quando nel quartiere di San Berillo uno straniero venne rapinato solo perché osò prendere le difese di un connazionale picchiato senza alcun apparente motivo.

Il malcapitato, nel momento in cui fu avvisato che un proprio connazionale, portatore di handicap, stava subendo per l’ennesima volta un’aggressione gratuita ad opera di un gruppo di giovani stranieri, si precipitò in fretta tra via Carro e via Delle Finanze per aiutarlo.

Solo dopo aver richiesto l’intervento di un’ambulanza per il trasporto dell’amico in ospedale, la vittima s'imbatté nello stesso gruppo di prima, composto da tre stranieri.