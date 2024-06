Con la moto contro un'auto a pochi chilometri da Sigonella: muore un militare americano

Tragico incidente stradale a Catania: a pochi chilometri da Sigonella ha perso la vita un militare americano di stanza nella base aerea. È rimasto coinvolto in uno schianto avvenuto sulla strada statale 192, nella zona di Passo Martino.

Il militare era in sella ad una motocicletta Yamaha Ténéré quando si è verificato l'impatto con un'auto che stava percorrendo la strada sulla carreggiata opposta. Lo scontro frontale si è rivelato violentissimo: il militare è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto, riportando ferite che non gli hanno lasciato scampo. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza ed è anche stato disposto l'arrivo di un elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare e non è rimasto che accertare il decesso. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica.

Tre anni fa un altro militare della base di Sigonella perse la vita in provincia di Catania, in questo caso mentre faceva surf ad Acitrezza. La sorella, che si trovava con lui al mare, lanciò l'allarme perché a galla trovò il suo cappellino e la tavola da surf, ma lui non era più tornato a riva. Furono subito avviate le ricerche e l'uomo fu trovato senza vita a due miglia dalla costa.