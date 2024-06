Tentato omicidio a Catania, accoltella l'ex marito della compagna e cerca di scappare: arrestato un uomo di 41 anni

Avrebbe accoltellato l’ex marito cinquantenne della sua attuale compagna davanti alla donna, di 45 anni, poi ha pulito la casa per non lasciare tracce ed è andato a una visita medica programmata da tempo. I fatti. Intorno alle 10.30, un cittadino residente nel quartiere Nesima ha chiamato il 112 chiedendo che venisse urgentemente inviata una pattuglia dei carabinieri perché, poco prima, in una abitazione nei pressi di via Sebastiano Catania, a seguito di una lite tra due persone, una di queste era stata colpita con diverse coltellate al collo. Immediato l’intervento dei carabinieri che, coadiuvati dal nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa e della stazione di Nesima, hanno raggiunto l’abitazione segnalata. Hanno trovato davanti all’uscio una donna terrorizzata che piangeva e un’ambulanza che si allontanava.

In effetti, la donna di 45 anni, ex moglie dell’uomo accoltellato, era ancora in stato di shock, ma è riuscita a raccontare agli investigatori che poco prima, per motivi di gelosia, era iniziata una furibonda lite tra il suo attuale compagno, un uomo di 41 anni di Acireale, e il suo ex marito, un cinquantenne catanese. Lo scontro tra i due, poi, sarebbe degenerato quando l’acese, accecato dalla rabbia, avrebbe impugnato un coltello da cucina ed iniziato a colpirlo più volte.